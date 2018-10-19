Перелинковать на сайте Wordpress статьи между собой

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок235 просмотров

Приветствую

На сайте под управлением Wordpress  нужно перелинковать публикации между собой.

Подробности читайте в файле.

Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и не подавайте заявку.

Подавая заявку пожалуйста напишите о своем опыте выполнения подобной (или похожей) работы или почему Вы считаете что справитесь с этой задачей.

спасибо!

WordPress
7 лет назад
webmaster17
Михаил 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

MariyaPro
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена качественно, буду рад продолжить сотрудничество! спасибо!
Отличный заказчик! Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

MariyaPro
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад

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