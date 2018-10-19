Перелинковать на сайте Wordpress статьи между собой

Приветствую

На сайте под управлением Wordpress нужно перелинковать публикации между собой.

Подробности читайте в файле.

Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и не подавайте заявку.

Подавая заявку пожалуйста напишите о своем опыте выполнения подобной (или похожей) работы или почему Вы считаете что справитесь с этой задачей.

спасибо!