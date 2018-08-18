Разместить объявление по доскам

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок158 просмотров

Нужно разместить объявление на 50 сайтах по недвижимости — регистрация на сайте, размещение объявления. 

Текст, фото, ссылка на ютуб видео, список сайтов предоставлю.

Исполнитель делает отчет в эксель, где указывает — портал, пароль и логин от портала, ссылку на объект.

7 лет назад
OfficialElle
Екатерина 
34 года
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров