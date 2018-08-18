Приветствую На сайте под управлением Wordpress нужно перелинковать публикации между собой. Подробности читайте в файле. Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и ...
Разместить объявление по доскам
Нужно разместить объявление на 50 сайтах по недвижимости — регистрация на сайте, размещение объявления.
Текст, фото, ссылка на ютуб видео, список сайтов предоставлю.
Исполнитель делает отчет в эксель, где указывает — портал, пароль и логин от портала, ссылку на объект.
Заявки фрилансеров
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