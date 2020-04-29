OfficialElle

Нужно перевести видео в текстовый формат - с соблюдение орфографии, пунктуации, диалогов. Длительность видео от 2 до 40 минут. От вас стоимость 1 минуты расшифровки в рублях. ТЗ скину на почту
1. Интернет-маркетинг:
1) Разработка и администрирование сайтов на CMSWordpress:
- Создание сайта на базе шаблоновWordpress;
- Знание html иcss;
- Работа с плагинами Wordpress;
- Установка счетчиков посещаемости – Яндекс Метрика, Гугл Аналитикс;
- Создание Sitemap иrobot.txt;
2) Внутренняя оптимизация сайта:
- технический аудит сайта;
- разработка концепции продвижения сайта;
- разработка семантического ядра;
- конкурентный анализ;
- оптимизация сайта ключевымисловами, мета-тегами, заголовками H1, H2;
- создавать оптимизированныестатьи для продвижения сайта;
3) Внешняя оптимизация сайта:
- работа с биржами по закупкессылок, тематическими ресурсами и форумами в соответствии с тематикой сайта;
- анализ подбираемых ресурсов;
- работа с Яндекс Метрикой и ГуглАналитикс;
4) Разработка уникальногоконтента:
- оптимизированные статьи дляблога/форума;
- инфографики/фото (базовоевладение Photoshop);
5) Управление репутацией:
- мониторинг отзывов о компании;
- размещение статей/комментариевна тематических площадках.
6) Ведение групп в соц. сетях:
- Создание и администрирование групп в Вконтакте, Facebook.
- Подбор целевой аудитории;
- Настройка таргетинга в Вконтакте;
- Настройка таргетинга в Фейсбуке и Инстаграм.
7) Настройка контекстной рекламы в Яндекс и Гугл.
8) Продвижение Ютуб-каналов.
2. Управление бизнес-процессами:
- Разработка, описание и внедрениебизнес-процессов;
- Анализ и разработка стратегиипроекта;
- SWOT-анализ, анализ конкурентов;
- Расчет экономическихпоказателей деятельности;
- Разработка финансовых профилейпроекта, бюджетов;
- Разработка бизнес-планов;
- Выявление «узких мест» проектаи разработка мероприятий по совершенствованию.
Дополнительныенавыки:
Знание HTML, СSS, базовое владение Photoshop, ПК – опытный пользователь, MicrosoftOffice(Word,Excel,PowerPoint,Project,Access,Publisher),CMSJoomla(администрирование сайта), CMS WordPress (разработка и администрирование сайта), работа в аналитических программах, анализ данных,
бизнес-планирование, моделирование и описание бизнес-процессов, оптимизация
бизнес-процессов.
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