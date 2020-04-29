OfficialElle

Екатерина OfficialElle

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Знания и навыки

1. Интернет-маркетинг:

 

1) Разработка и администрирование сайтов на CMSWordpress:

- Создание сайта на базе шаблоновWordpress;

- Знание html иcss;

- Работа с плагинами Wordpress;

- Установка счетчиков посещаемости – Яндекс Метрика, Гугл Аналитикс;

- Создание Sitemap иrobot.txt;

 

2) Внутренняя оптимизация сайта:

- технический аудит сайта;

- разработка концепции продвижения сайта;

- разработка семантического ядра;

- конкурентный анализ;

- оптимизация сайта ключевымисловами, мета-тегами, заголовками H1, H2;

- создавать оптимизированныестатьи для продвижения сайта;

 

3) Внешняя оптимизация сайта:

- работа с биржами по закупкессылок, тематическими ресурсами и форумами в соответствии с тематикой сайта;

- анализ подбираемых ресурсов;

- работа с Яндекс Метрикой и ГуглАналитикс;

 

4) Разработка уникальногоконтента:

- оптимизированные статьи дляблога/форума;

- инфографики/фото (базовоевладение Photoshop);

 

5) Управление репутацией:

- мониторинг отзывов о компании;

- размещение статей/комментариевна тематических площадках.

 

6) Ведение групп в соц. сетях:

- Создание и администрирование групп в Вконтакте, Facebook.

- Подбор целевой аудитории;

- Настройка таргетинга в Вконтакте;

- Настройка таргетинга в Фейсбуке и Инстаграм.

7) Настройка контекстной рекламы в Яндекс и Гугл.

8) Продвижение Ютуб-каналов.

 

2. Управление бизнес-процессами:

 

- Разработка, описание и внедрениебизнес-процессов;

- Анализ и разработка стратегиипроекта;

- SWOT-анализ, анализ конкурентов;

- Расчет экономическихпоказателей деятельности;

- Разработка финансовых профилейпроекта, бюджетов;

- Разработка бизнес-планов;

- Выявление «узких мест» проектаи разработка мероприятий по совершенствованию.

 

Дополнительныенавыки:

 

Знание HTML, СSS, базовое владение Photoshop, ПК – опытный пользователь, MicrosoftOffice(Word,Excel,PowerPoint,Project,Access,Publisher),CMSJoomla(администрирование сайта), CMS WordPress (разработка и администрирование сайта), работа в аналитических программах, анализ данных,

бизнес-планирование, моделирование и описание бизнес-процессов, оптимизация

бизнес-процессов.

 

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$23
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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  • Сделать транскрибацию видео с ютуб в текст

    Нужно перевести видео в текстовый формат - с соблюдение орфографии, пунктуации, диалогов. Длительность видео от 2 до 40 минут.  От вас стоимость 1 минуты расшифровки в рублях. ТЗ скину на почту

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать визуализацию домов

    Нужно сделать визуализацию домов - наподобие как на фото: Нужен дом, коттеджный поселок план. Заявки в рублях, указывайте сроки и прикрепляйте примеры своих работ

    Архитектура зданий14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Свести 3 файла в 1

    Есть 3 файла с выгрузки агентств недвижимости по Краснодарскому краю. Где-то повторяются агентства, где-то есть больше данных (там 3 разных источника). Эти 3 файла нужно свести в 1 файл - АН по городам Краснодарского края. ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн лендинга

    Приветствую! Нужно разработать дизайн лендинга. 9 экранов + форма заявки. Прототип: https://app.moqups.com/Dnksk6wefT/view/page/afc414b76 Макет в фотошоп Подробное ТЗ кандидатам. В комментарии к заявке указывайте стоимость в рублях и сроки

    Дизайн сайтов67 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Визуализация коттеджного поселка

    Нужно сделать визуализацию недвижимости - коттеджного поселка. Интересует: - Дом (внешняя часть) - Поселок в целом (план) - Видео визуализации.  Визуализация нужна для рекламы и презентации на сайте (т.е. без супер ...

    Интерьеры и Экстерьеры16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разместить статьи на сайт

    Нужно разместить статьи на сайте вордпресс (с отложенным выходом) - всего 55 статей К статье найти фото, добавить ключевые слова, заголовок и описание (короткое) А также разместить эти же статьи на яндекс дзен ...

    WordPress
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Статьи по недвижимости

    Всех приветствую! Нужно написать статьи по тематике "Недвижимость". Объем каждой статьи 3-6 тыс. знаков.  Главное требование - живой и интересный текст.  Темы от покупки квартиры до типов новостроек (есть ТЗ) Уникальность ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж видео на ютуб

    Нужно монтировать видео от 3 до 10 минут на ютуб канал: https://www.youtube.com/c/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC/featured?view_as=subscriber В ближайшее время открываем еще один канал на смежную тему В заявке указывайте цену в рублях

    Видеомонтаж36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Транскрибация видео ютуб в статью

    Всех приветствую!   Есть Ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCbOIWAn-mzUmSYUSkMMRVnw?view_as=subscriber Нужно перевести около 37 видео в текст, чтобы получились статьи по темам  В заявке указывайте стоимость за 1 минуту в рублях Оплата на яндекс деньги

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Загрузить посты в планировщик

    Нужно загрузить готовые посты в планировщик смм планер  Картинки около 500 шт., выход 2 раза в день 92 статьи (текст статьи есть) – найти картинку под статью (есть картинки - выбрать), оформить статью ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать цифровой портрет

    Сделать цифровой портрет (со стилем - жду от вас предложений) по фото. Портрет будет помещаться в соц.сети, должно быть прикольно и красиво) Оплата в рублях на яндекс кошелек. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн буклета

    Здравствуйте! Есть презентация коттеджного поселка в Power Point (шаблон из Канвы) Ее нужно переделать под буклет на печать (если что-то добавити в дизайн - это плюс) Размер буклета: Ширина 145 мм + ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн обложки в газету

    Здравствуйте! Нужно сделать дизайн обложки на первую страницу газеты. Вот сама газета: https://sevrealty.info/uploads/main_page/4254247fb9ec9207ad6bcebcca863bf3.pdf Требования:  Размеры макета на 1-ю полосу: 190 мм ширина; 205 мм высота. Цветовая модель CMYK, формат ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Расшифровка видео с Ютуб канала в текст

    Всех приветствую!   Есть Ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCbOIWAn-mzUmSYUSkMMRVnw?view_as=subscriber Нужно перевести 55 видео в текст, чтобы получились статьи по темам  В заявке указывайте стоимость за 1 минуту в рублях Оплата на яндекс деньги

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разместить объявления услуг по доскам

    Нужно разместить объявления услуг по доскам Украины, Беларуси, Казахстана - услуги по недвижимости Я собрала список популярных досок - нужно на них зарегистрироваться, часть отсеить (где нужен код телефона при регистрации или нужен только ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

fedos1201
Федор 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Написать 6 статей по недвижимости
Все моменты сотрудничества осуществлялись лучшим образом. Приятно работать. Особая благодарность за терпение и указание на все недочеты, так как опыта мало. Рекомендую к сотрудничеству!)
Рекомендую исполнителя - всегда на связи, быстро вносил правки, вплоть до полной переделки текста. Заказ был выполнен раньше срока, что также большой плюс
Ответный отзыв
Annagold2013
Анна 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов(-1)
$10
10 баллов
5 лет назад
Написать 10 статей по недвижимости
Очень интересное ТЗ, быстра проверка и оплата. Всем рекомендую работать с Екатериной!
Анна отлично справилась с работой - все статьи очень интересные, легко читаются, все термины вписаны и понятия не усложняют статью. По срокам - раньше, чем нужно. Во всех отношениях очень довольна Рекомендую!
Ответный отзыв
AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$13
10 баллов
5 лет назад
Написать 8 статей для Агентства недвижимости
Доброжелательный, приятный в общении заказчик и очень хороший человек! С Екатериной комфортно работать. Интересные темы, быстрая проверка, хорошая оплата, лояльное отношение по срокам. Спасибо Вам за сотрудничество!
Отлично выполненная работа - тексты легко читаются, интересные, все юридические термины вписаны верно. По срокам - даже раньше, чем планировалось. Коммуникация отличная. Рекомендую Дмитрия)
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merkysha
Марина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$57
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация видео ютуб в статью
Сотрудничаем уже не впервые. Всем довольна. Рекомендую!
Марина - очень ответственный исполнитель. С ней легко общаться, быстро отвечает. В работе профессионал, сотрудничаем несколько раз. Всем рекомендую
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Anastasiiadsgn
Анастасия 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Сделать цифровой портрет
Очень понравилось работать, оплата вовремя.
Заказала портрет по фото - очень довольна результатом. Красиво и стильно. Анастасия была на связи, согласовывала этапы - от эскиза до финальной версии. Рекомендую!
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