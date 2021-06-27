Разместить посты в смм планер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок595 просмотров

Нужно разместить 217 картинок в планер в виде постов с планировкой даты и времени.

Стоимость указывайте в рублях

4 года назад
OfficialElle
Екатерина 
34 года
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Владимир
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Давид
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
София
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 часа назад
82 отзыва
4 года назад
ТОП-10
Наполнение сайтов
Владимир
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
4 года назад
Игорь
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
5 отзывов
4 года назад
Денис
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Добавление товаров на AliExpress

    Требуется фрилансер для добавления около 100 товаров на AliExpress. Идеально подойдут кандидаты с опытом работы на этой платформе или в интернет-магазинах. Важно обеспечить качество и скорость выполнения задачи.

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контент менеджер для наполнение сайта.

    Требуется контент менеджер для заполнения сайта статьями по дизайну кухонь. Необходимо создать и разместить качественные тексты на сайте iloft.com.ua. Ожидается опыт в написании статей и знание актуальных тенденций в дизайне кухонь.

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнить сайт

    Требуется наполнить сайт 1000 женскими образами. Необходимо прописать TITLE, добавить заголовок записи, загрузить фото и товарные блоки. Знание женской одежды и базовые навыки Photoshop обязательны. В день нужно делать не менее 50 образов. Оплата составляет 25 рублей за каждую добавленную запись.

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обратный отсчет и автосмена даты и времени на lpmotor

    Необходимо разработать функционал обратного отсчета времени, который будет запускаться два раза в день. Также требуется реализовать автоматическую смену даты и времени вебинара, тоже дважды в день. Задача актуальна к выполнению сегодня.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна базовая настройке к геткурс

    Требуется базовая настройка Геткурс для сайта на платформе Тильда. Необходимо создать три тарифа с оплатой для доступа к курсам и настроить автоматическую рассылку из двух писем для пользователей, которые заполнили форму, но не завершили оплату, в течение 5 дней.

    Tilda
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно оформить страницу доставка-оплат

    Необходимо оформить страницу доставки и оплаты на сайте. Задача включает в себя создание и наполнение контентом, который будет информировать пользователей о процессах доставки и оплаты товаров. Ожидается качественное оформление и структурирование информации.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Профессиональный подбор изображений для сайта

    $11

    Необходим профессиональный подбор 7 изображений для сайта без копирайта. Изображения должны соответствовать тематике сайта и быть качественными. Возможно, потребуется подбор дополнительных изображений в будущем.

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контент-Менеджер(постер) на Форум

    $325

    На постоянную работу требуются постеры на форум, связанный с недвижимостью. Обязательные требования: грамотность, ответственность, навыки поиска информации и опыт работы на форумах. Посты должны быть информативными и имитировать реального пользователя. График работы: пн-пт с 9 до 18. Оплата 23000 рублей в месяц.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    4 года назад