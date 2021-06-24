Требуется разработка чат-бота в Телеграм для марафона и продажи курсов на платформе LessonDelivery. Бот должен включать 15 сообщений и домашние задания в течение 7 дней. Укажите стоимость за создание 15 фрагментов бота. Пример задачи доступен по ссылке.
Нужна базовая настройке к геткурс
На тильде сайт, там будет три тарифа, при выборе тарифа совершается оплата и допуск к курсу
Дале для тех, кто заполнил форму, но не оплатил, сделать рассылку из двух писем в течении 5 дней
всё.
Заявки фрилансеров
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