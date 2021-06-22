Контент-Менеджер(постер) на Форум

Добрый день!

На постоянную работу требуются несколько постеров на форум, связанный с недвижимостью.

Требования к кандидату:

- грамотность и внимательность;

- ответственность;

- иметь навыки поиска информации в интернете;

- креативное мышление приветствуется;

- опыт работы на форумах

- инициативность

Требования к постам.

Эталона нет. Посты должны быть разные. Но в основном необходимо придерживаться следующих правил:

- Информативность;

- Имитация реального пользователя;

- Пост 200-300 символов;

- Наличие фото в 10 % постов

График работы и Оплата:

- График работы с 9 до 18 (пн-пт) по Москве

- Оплата 23000 рублей в месяц

В отклике прошу указать (не ответившие на вопросы кандидаты, не рассматриваются):

1. Имя

2. Возраст

3. Город проживания

4. Скайп

5. Опыт работы на форумах (где работали, какие обязанности выполняли)