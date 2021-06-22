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Контент-Менеджер(постер) на Форум
Добрый день!
На постоянную работу требуются несколько постеров на форум, связанный с недвижимостью.
Требования к кандидату:
- грамотность и внимательность;
- ответственность;
- иметь навыки поиска информации в интернете;
- креативное мышление приветствуется;
- опыт работы на форумах
- инициативность
Требования к постам.
Эталона нет. Посты должны быть разные. Но в основном необходимо придерживаться следующих правил:
- Информативность;
- Имитация реального пользователя;
- Пост 200-300 символов;
- Наличие фото в 10 % постов
График работы и Оплата:
- График работы с 9 до 18 (пн-пт) по Москве
- Оплата 23000 рублей в месяц
В отклике прошу указать (не ответившие на вопросы кандидаты, не рассматриваются):
1. Имя
2. Возраст
3. Город проживания
4. Скайп
5. Опыт работы на форумах (где работали, какие обязанности выполняли)
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