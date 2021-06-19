Нужно заниматься гугл.аккантом

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок935 просмотров

Есть страница на гугле, нужно публиковать отзывы и поднимать общую оценку.

Работа постоянная. Готов обсудить детали. 

4 года назад
Osoduz
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Перизат
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 отзывов
4 года назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Лена
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Александр
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Полина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
8 отзывов
4 года назад
Дима
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Настроить 20 сайтов на WordPress

    $140

    Требуется настроить 10 одностраничников на WordPress, включая: Заменить контакты в шапке, футере, на странице контактов, в форме обратной связиЗаменить логотипЗаменить текст о Компании и картинки для этого текстаЗаменить списки товаров, где уместно - ...

    WordPress
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разместить тексты на сайте WordPress, тематика туризм

    Нужно разместить на туристическом сайте 50 уникальных текстов, cms WordPress. Задачи по каждому тексту: - написать план текста в соответствии с темой (список тем есть) - разместить ТЗ для текста на advego ...

    WordPress
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение рыболовного сайта тематическими статьями

    Нужен человек, который займётся наполнением рыболовного сайта статьями (необязательно, чтобы он сам был копирайтером). Необходимо наполнить сайт статьями так или иначе связанными с рыбалкой. Важным условием является наполнение не статьями "для галочки", ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу контент менеджера (сделка)

    Я SEO-оптимизатор, ищу ответственного человека, который будет долгосрочно работать контент-менеджером. Оплата по времени или по задачам, как вам удобнее. Текущая занятость – одна-две задачи в неделю. Задания по объёму разные – от нескольких часов до ...

    CSSHTML
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнить интернет-магазин товарами

    Необходимо наполнить интернет-магазин товарами. Есть прайсы в эксель, в некоторых товарах нет описания, добавить его (длина от 300 символов), характеристики и найти картинки, но в большинстве товаров они есть уже в прайсе поставщика. Количество товаров ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Собрать информацию

    Нужно зайти на  30 сайтов - по ключевому слову, которое я дам. Три  Найти, если есть на сайте раздел вопросы и ответы, либо FAQ или что-то подобное Плюс имеются определения - Слово - это ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    4 года назад