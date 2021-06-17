Карточки товаров Wildberries

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Закрыт8 заявок680 просмотров

Нужно оформить титулы карточек товаров по Техническому заданию. 

Примеры прикреплены ниже

4 года назад
valeriavvw
Валерия 
28 лет
4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

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