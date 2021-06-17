Наполнить интернет-магазин товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок890 просмотров

Необходимо наполнить интернет-магазин товарами. Есть прайсы в эксель, в некоторых товарах нет описания, добавить его (длина от 300 символов), характеристики и найти картинки, но в большинстве товаров они есть уже в прайсе поставщика. Количество товаров примерто 2000.

Пример сайта https://sexmalina.com.ua

Интересует стоимость работы за 1 товар

Сколько будет стоить наполнение одного товара и какие сроки?

4 года назад
Late-maestro
42 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Сергей
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
99 отзывов
4 года назад
Алексей
 
44 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Елена
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анна
 
34 года
12 лет в сервисе
Была
17 часов назад
33 отзыва
4 года назад
Айк
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Юлия
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад