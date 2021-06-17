Необходимо наполнить интернет-магазин товарами. Есть прайсы в эксель, в некоторых товарах нет описания, добавить его (длина от 300 символов), характеристики и найти картинки, но в большинстве товаров они есть уже в прайсе поставщика. Количество товаров примерто 2000.

Пример сайта https://sexmalina.com.ua

Интересует стоимость работы за 1 товар

Сколько будет стоить наполнение одного товара и какие сроки?