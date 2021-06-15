Спарсить товары и импортировать в Wordpress

Необходимо спарсить информацию о товарах по определенным критериям сперва в эксель, а потом импортировать на сайт Wordpress.

Пример товара - https://www.tradesy.com/i/chanel-gold-18k-yellow-pearl-size-6-ring/28790592/

Важно, чтобы описание сохранилось корректно, форматирование должно быть сохранено (абзацы, новые строки).

Список атрибутов скину исполнителю.

Прикрепляйте примеры работ по парсингу и пишите стоимость за которую готовы выполнить.