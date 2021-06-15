Спарсить товары и импортировать в Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка2871 просмотр

Необходимо спарсить информацию о товарах по определенным критериям сперва в эксель, а потом импортировать на сайт Wordpress.

Пример товара - https://www.tradesy.com/i/chanel-gold-18k-yellow-pearl-size-6-ring/28790592/

Важно, чтобы описание сохранилось корректно, форматирование должно быть сохранено (абзацы, новые строки).

Список атрибутов скину исполнителю.

Прикрепляйте примеры работ по парсингу и пишите стоимость за которую готовы выполнить.

WordPress
4 года назад
guest_16237799196788
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
109 отзывов
4 года назад