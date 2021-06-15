Заказать и оформить 60 тестов

Необходимо опубликовать на сайте 60 тестов (Wordpress с плагином для тестов).

Тематики для тестов всего 2: СССР и кругозор.

Сами тесты надо будет заказать на бирже (work-zilla) по шаблону и принять заказ.

Что из себя представляет публикация:

1) Обрезать картинки по размеру (600px горизонтальные, 200px вертикальные)

2) Скопировать тест (каждый вопрос и варианты ответов поэтапно)

3) Придумать заголовок (по шаблону)

4) Найти миниатюру для теста.

Оплата за 1 тест - 70 рублей.