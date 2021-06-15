Заказать и оформить 60 тестов

$58
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки404 просмотра

Необходимо опубликовать на сайте 60 тестов (Wordpress с плагином для тестов).

Тематики для тестов всего 2: СССР и кругозор.

Сами тесты надо будет заказать на бирже (work-zilla) по шаблону и принять заказ.

Что из себя представляет публикация:

1) Обрезать картинки по размеру (600px горизонтальные, 200px вертикальные)

2) Скопировать тест (каждый вопрос и варианты ответов поэтапно)

3) Придумать заголовок (по шаблону)

4) Найти миниатюру для теста.

Оплата за 1 тест - 70 рублей.

WordPress
4 года назад
FIJY_NN
Фин 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Диана
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 отзывов(-2)
4 года назад
Наталина
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
Богдан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Наполнить сайт с аниме (DLE) (Только для анимешников)

    $19

    Добрый день. Сайт на DLE. Для него нужно заказать 100 описаний аниме и далее добавить статьи. ТЗ для быстрого заказа есть. На сайте стоит парсер информации, большенство статей будут оформлены автоматически (информация, картинки ...

    DLE
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнить сайт интернет-магазина товарами

    Действующий сайт интернет-магазина нужно частично наполнить товарами. При необходимости нужна легкая верстка материала (изображений) из источника под шаблон сайта. Подробное техническое задание вышлю по запросу.

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен контент-менеджер с ИП

    Ищу контент-менеджера с ИП/ООО или самозанятый, чтобы можно было работать по договору и оплачивать безналом от организации. Периодические проекты на долгосрочной основе. Пожалуйста, в заявке укажите следующую информацию: городс какими CMS работалиуровень ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Улучшение существующих сайтов

    $760

    Усовершенствовать 5 интернет-магазинов компании.Формирование задач программисту на улучшение функционала.Улучшение карточек  и листингов товаровДобавление новых товаров на сайтыАналитика конкурентов, и копирование функционала Формирование задач дизайнеру на улучшение Составление заданий для копирайтеровРазмещение фото и текста на сайте Обработка фотографий, отрисовка ...

    CSSHTMLMySQLPHP
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить сайт («коробочное» готовое решение) с личным кабинетом

    1.      Выбор платформы и настройки сайта («коробочное» готовое решение) с личным кабинетом для наших партнеров 2.     Настройка готового решения и интеграция  сайта с 1С УТ ( редакция 11.4) 3.     Запуск сайта в работу 4.     ...

    Webasyst
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    4 года назад