Нужен контент-менеджер с ИП

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Закрыт13 заявок674 просмотра

Ищу контент-менеджера с ИП/ООО или самозанятый, чтобы можно было работать по договору и оплачивать безналом от организации. Периодические проекты на долгосрочной основе.

Пожалуйста, в заявке укажите следующую информацию:

  • город
  • с какими CMS работали
  • уровень оплаты
  • рабочий график
Примеры заданий:

  • разместить готовые тексты на сайте
  • внедрить правки по ТЗ от сеошника
  • собрать список страниц без текстов
  • обновить цены/товары
4 года назад
FladeX
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