Составить подборку интересных фактов о танках

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Закрыт15 заявок782 просмотра

Составить подборку интересных фактов о конкретных моделях танков.

Текст должен быть отредактирован под печать

для каждого танка от 600 до 1100 символов.

    Модели:

  • T-34-85
  • Тигр 1
  • КВ-1
  • Пантера
  • Шерман
  • ИС-3
  • Першинг
  • Тигр 2
  • Черчиль
  • Т-34
4 года назад
LEGUSHKA
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