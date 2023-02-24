Заполнить рейтинг на вордпресс

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок492 просмотра

Необходимо заполнить 150 статей рейтингов: готовый текст расставить в нужные места плагина рейтинга, каждому элементу подобрать картинку.

Опыт работы в WordPress обязателен.

WordPress
4 года назад
KIgor1
Игорь 
41 год
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Vtr2324
Виктор 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$300
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Евгений
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Павел
 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
1 отзыв
4 года назад
Лера
 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
564 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Наполнение сайтов
Сергей
 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
18 дней назад
51 отзыв(-2)
4 года назад
Vtr2324
Виктор 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Марьяна
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
62 отзыва
4 года назад
Наталина
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
София
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад
82 отзыва
4 года назад
ТОП-10
Наполнение сайтов