Контент-менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки601 просмотр

Необходим человек, готовый публиковать англоязычные тексты в тематике гемблинга и делать для них уникальные изображения.

  • Уверенное владение ПК;
  • Знание админки Wordpress;
  • Знание английского на уровне Intermediate B1
  • Уверенное владение графическими редакторами (Фотошоп, Canva, Crello)
  • Усидчивость (умение выполнять монотонную работу);
  • Аккуратность и внимательность;
  • Умение работать с большим объемом информации.
почта для связи:

[email protected]

WordPress
4 года назад
rezan89
Виктор 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
37 лет
11 лет в сервисе
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13 часов назад
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