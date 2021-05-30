Синхронизация карточек товаров и цен на Битрикс через YML

1. Небходимо доработать сайт на битриксе, не нарушив структуру сайта и синхронизировать цены карточек товаров (если таковых нет, то нужно их автоматически создавать). Цены должны запрашиваться из файла для яндекс маркета со стороннего сайта.

2. Настроить экспорт товаров у которых обновилась цена в файл для добавления в я.маркет