Есть документ на 100 товаров: описание, куски кода + картинки. Нужно перенести их в админку Wordpress и опубликовать. Опубликованные урлы собрать в отдельный док. В заявке указывайте, пожалуйста, опыт работы по контент-менеджменту, ...
Синхронизация карточек товаров и цен на Битрикс через YML
1. Небходимо доработать сайт на битриксе, не нарушив структуру сайта и синхронизировать цены карточек товаров (если таковых нет, то нужно их автоматически создавать). Цены должны запрашиваться из файла для яндекс маркета со стороннего сайта.
2. Настроить экспорт товаров у которых обновилась цена в файл для добавления в я.маркет
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