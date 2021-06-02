Необходимо собрать данные о товаре (товаров около 2000) с сайтов в таблицу и разместить их в необходимые столбцы. В таблице отображены названия товаров и названия характеристик, которые необходимо внести (не надо заполнять все характеристики, которые ...
Разместить 2 статьи на Wikipedia
Одна статья про бренд, вторая про основателя бренда. Основа текста есть, нужно адаптировать его под правила площадки. Материалы все предоставим, ссылки для подтверждения информации тоже.
Оплата только по факту размещения статей на Википедии (после того, как будет пройдена модерация для гарантии, что статью не удалят редакторы). Предпочтительно ищем редактора Википедии.
Цена за одну статью — 1500 рублей.
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