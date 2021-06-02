Разместить 2 статьи на Wikipedia

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок450 просмотров

Одна статья про бренд, вторая про основателя бренда. Основа текста есть, нужно адаптировать его под правила площадки. Материалы все предоставим, ссылки для подтверждения информации тоже.

Оплата только по факту размещения статей на Википедии (после того, как будет пройдена модерация для гарантии, что статью не удалят редакторы). Предпочтительно ищем редактора Википедии.

Цена за одну статью — 1500 рублей.

4 года назад
guest_16226098828676
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
46 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Яков
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ангелина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Алексей
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
4 года назад
Михаил
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад