Универсальный Контентщик

Знаком и с Drupal, Wordpress, DLE, Joomla, OpenCart и многие другие, как известные, так и самописные.

Отличные знания админки MODx и Битрикс

Хорошие знания HTML и CSS

Большой опыт работы:

на idweb.ru

на runivermag.ru

на sotmarket.ru

на wikimart.ru (категория Спорт)

на s-position.com (контент-менеджер их сайтов)

на abcwww.ru (контент-менеджер их сайтов)