BSIK

Юрий BSIK

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Универсальный Контентщик

Знаком и с Drupal, Wordpress, DLE, Joomla, OpenCart и многие другие, как известные, так и самописные.

Отличные знания админки MODx и Битрикс

Хорошие знания HTML и CSS

Большой опыт работы:

на idweb.ru

на runivermag.ru

на sotmarket.ru

на wikimart.ru (категория Спорт)

на s-position.com (контент-менеджер их сайтов)

на abcwww.ru (контент-менеджер их сайтов)

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Отзывы заказчиков

zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Наполнение интернет-магазина OpenCart
Opencart
Юрий отработал на 10+ из 5 возможных. Из серии - дал задание и забыл. Мои рекомендации!
Четкое и детальное задание. Своевременная оплата и всегда на связи! С удовольствием еще поработаю! Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
maks-sv
Макс 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нужен контент-менеджер
HTML
Спасибо Юрий, все отлично! Еще поработаем.......
Отличное поработали! Всегда на связи...буду работать с Максимом и дальше
Ответный отзыв
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Редактирование цен
Opencart
Немного растянули по срокам. Не критично для меня. Работа качественно была выполнена и профессионально. Доволен!
Точное ТЗ. Своевременная оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв
NIK-aleks
Алексей 
53 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Проставить характеристику "цвет" на товары в интернет-магазине
Все отлично. Исполнитель быстро вник в задачу и очень быстро все сделал. Будем сотрудничать еще
Точная постановка задачи. Всегда на связи. Своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Актуализация каталога смартфонов на сайте
AndroidiOS
Отлично поработали, рекомендую.
Все четко и ясно! Оплата во время!
Ответный отзыв
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Наполнение сайтов
11 отзывов
от $3
от 1 дня
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