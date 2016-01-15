Универсальный Контентщик
Знаком и с Drupal, Wordpress, DLE, Joomla, OpenCart и многие другие, как известные, так и самописные.
Отличные знания админки MODx и Битрикс
Хорошие знания HTML и CSS
Большой опыт работы:
на idweb.ru
на sotmarket.ru
на wikimart.ru (категория Спорт)
на s-position.com (контент-менеджер их сайтов)
на abcwww.ru (контент-менеджер их сайтов)
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Портфолио
- Сертификат 1С-Битрикс "Контент-менеджер"915 просмотров
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- Оформление статьи313 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Opencart
Юрий отработал на 10+ из 5 возможных. Из серии - дал задание и забыл. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Четкое и детальное задание. Своевременная оплата и всегда на связи! С удовольствием еще поработаю! Рекомендую к сотрудничеству
$10
10 баллов
9 лет назад
HTML
Спасибо Юрий, все отлично! Еще поработаем.......
Ответный отзыв
Отличное поработали! Всегда на связи...буду работать с Максимом и дальше
$30
10 баллов
9 лет назад
Opencart
Немного растянули по срокам. Не критично для меня. Работа качественно была выполнена и профессионально. Доволен!
Ответный отзыв
Точное ТЗ. Своевременная оплата! Рекомендую!
$1
10 баллов
9 лет назад
Все отлично. Исполнитель быстро вник в задачу и очень быстро все сделал. Будем сотрудничать еще
Ответный отзыв
Точная постановка задачи. Всегда на связи. Своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$1
10 баллов
10 лет назад
AndroidiOS
Отлично поработали, рекомендую.
Ответный отзыв
Все четко и ясно! Оплата во время!
Наполнение сайтов
11 отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга