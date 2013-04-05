kir125

Кирилл kir125

 
59 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Переставить несложный сайт гостиницы с Symfony на Drupal

    Есть недоделанный сайт на Symfony (в принципе, не важно на чём), страниц на 25 Т.е. есть дизайн, верстка и кое-какие скрипты Функционал стандартный - главная, страницы, новости, спецпредложения, форма обратной связи, пара галерей ...

    DrupalSymfonyWordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • API GoogleMaps

    $27

    Хочется сделать красивую и масштабированную карту проезда - подправить цвет фона, наложить пару зданий, пути прохода-проезда (будут три варианта - от двух метро и на авто), ещё пару украшательств - значки метро, газон с человечками ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Снять координаты углов на схеме павильонов торгового комплекса

    $50

    Есть схема торгового комплекса (jpg), на ней нарисованы многоугольники павильонов. Нужно загрузить jpg в фотошоп и переписать в экселевский файл кооррдинаты углов всех павильонов (+1 пиксель навылет) Всего павильонов около 800, но ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен специалист по PHP со знанием Joomla

    $50

    Нужно сделать скрипты для сайта на джумле: - автоматическое создание меню по разделам товара (сейчас стоит стандартный модуль с ручным подключением разделов из админки, нужно что бы после парсинга xml разеделы автоматом попадали ...

    JoomlaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Простой интернет-магазин на Joomla

    $500

    Нужен сайт, который мы будем раздавать нашим партнёрам. Исходя из этого, CMS - Joomla 2.5, использовать только стандартные модули (что бы они могли сами его наполнять и минимально администрировать). Поскольку раздавать будем бесплатно, сильно вкладываться ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер из xml и интернет-магазин на Joomla

    $700

    Начну с конца - нужно написать парсер разбора xml (формируется из 1С) в базу данных (каталог товара). Перед этим нужно установить джумлу с парой-тройкой стандартных функций (новости, авторизация), шаблон - из ...

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • План-схема торгового комплекса на JS (JavaScript)

    $1000

    Нужен скрипт для план-схемы торгового комплекса - кроссплатформенной, кроссбразерной и т.д. Поэтому есть мысль сделать её на JavaScript (чтоб работала и на Windows и на Android и на IOS). Основа - картинка ...

    AndroidiOSJavaScript
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработать 60 картинок

    $50

    Есть каталог в виде PDF (с большим разрешением под печать), из него нужно вытащить 60 картинок и привести их в нужному для web виду (1325х650). Где-то половина картинок почти не требует обработки ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Modx, php-скрипт вывода данных из базы в csv-файл

    $100

    Сайт на ModX-Evo Нужен скрипт для вывода данных из базы в файл. Собстно, из одной конкретной таблицы. плюс несколько расчётных значений, типа посчитать процент одного столбца от пары других. ...

    MODXPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вёрстка сайта

    $250

    Нужна вёрстка сайта. IE7+ и остальные браузеры. Хаки допустимы только для IE7, да и то не хотелось бы. 6 страниц плюс 2 модальных окна (будем использовать HighSlide, нужно подправить фон и границы) ...

    CSS
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • JS "кривое" графическое меню

    $300

    Нужно горизонтальное меню для сайта на javascript (НЕ флеш, НЕ html5): Параллелограммы залезающие друг на друга + скрол (ширина сайта фиксированная, количество блоков не ограниченно) Фон - фотки, индивидуальные для каждого пункта. ...

    HTMLJavaScriptMODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется доработка сайта на Drupal

    $100

    Для длительного сотрудничества нужен специалист по Друпалу. Есть сайт, который мы поддерживаем, обслуживаем и развиваем, но к сожалению, связь с разработчиком потеряна, а нужно кое-что постоянно доделывать. Сайт сделан на стандартных модулях, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать сайт на Joomla в несколько этапов

    $500

    Нужно создать сайт на Joomle. В принципе, ничего эксклюзивного не надо, но в результате должен получится сайт на тему "чем можно заняться в городе" для туристов: - блоки статей по различным разделам ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать flash меню и блок презентации товара

    $500

    Создать flash-меню и блок для показа товара для сайта-каталога Мои партнёры попросили сделать сайт с каталогом неких высокохудожественных поделок. Сам сайт - стандартный каталог - каталог продукции, Новости, о проете, контакты. Каталог ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать сайт на Mod-x + ShopKeeper

    $1000

    Доброго времени суток! Есть заказ на разработку сайта-каталога рекламной продукции с элементами магазина. Номенклатура узкая, однородная, организация базы каталога двухуровневая. Сроки ограничены, 4 недели* на всё (конкретно - 15 марта), ...

    MODXMySQL
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

riazan
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужен специалист по PHP со знанием Joomla
JoomlaPHP
Отличное сотрудничество
Отлично поработали! Создали весьма сложный проект, который продолжает развиваться.
Ответный отзыв
BSIK
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Снять координаты углов на схеме павильонов торгового комплекса
Отличный заказчик! Все четко и понятно.
Всё сделано хорошо! я очень доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Melissandra
Татьяна 
34 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$918
10 баллов
11 лет назад
Адаптивная вёрстка сайта
Проект был большой и сложный, но с Кириллом работать оказалось легко и приятно. Он без проблем шёл на контакт и помогал разбираться в проблемах, если таковые возникали. Спасибо за интересный проект и новый опыт =)
Всё просто отлично! Большое спасибо!
Ответный отзыв
Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$550
10 баллов
11 лет назад
Простой интернет-магазин на Joomla
Joomla
Спасибо за сотрудничество!
Всё сделано в соответствии с ТЗ.
Ответный отзыв
vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$625
10 баллов
11 лет назад
Сделать сайт на Mod-x + ShopKeeper
MODXMySQL
Заказчик четко поставил задачу, все возникающие вопросы разъяснены. Оплата вовремя, без задержек. Рекомендую.
Владимир сделал достаточно сложный сайт с элементами интернет магазина, плюс связь с 1С, рукописные скрипты и сроки - крайне сжатые. Всё сделано вовремя и очень качественно! Большое спасибо, Владимир!
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