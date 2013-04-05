Есть недоделанный сайт на Symfony (в принципе, не важно на чём), страниц на 25 Т.е. есть дизайн, верстка и кое-какие скрипты Функционал стандартный - главная, страницы, новости, спецпредложения, форма обратной связи, пара галерей ...
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $27
Хочется сделать красивую и масштабированную карту проезда - подправить цвет фона, наложить пару зданий, пути прохода-проезда (будут три варианта - от двух метро и на авто), ещё пару украшательств - значки метро, газон с человечками ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть схема торгового комплекса (jpg), на ней нарисованы многоугольники павильонов. Нужно загрузить jpg в фотошоп и переписать в экселевский файл кооррдинаты углов всех павильонов (+1 пиксель навылет) Всего павильонов около 800, но ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Сделать адаптивную вёрстку сайта на основе предоставленных макетовHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно сделать скрипты для сайта на джумле: - автоматическое создание меню по разделам товара (сейчас стоит стандартный модуль с ручным подключением разделов из админки, нужно что бы после парсинга xml разеделы автоматом попадали ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Нужен сайт, который мы будем раздавать нашим партнёрам. Исходя из этого, CMS - Joomla 2.5, использовать только стандартные модули (что бы они могли сами его наполнять и минимально администрировать). Поскольку раздавать будем бесплатно, сильно вкладываться ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $700
Начну с конца - нужно написать парсер разбора xml (формируется из 1С) в базу данных (каталог товара). Перед этим нужно установить джумлу с парой-тройкой стандартных функций (новости, авторизация), шаблон - из ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужен скрипт для план-схемы торгового комплекса - кроссплатформенной, кроссбразерной и т.д. Поэтому есть мысль сделать её на JavaScript (чтоб работала и на Windows и на Android и на IOS). Основа - картинка ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть каталог в виде PDF (с большим разрешением под печать), из него нужно вытащить 60 картинок и привести их в нужному для web виду (1325х650). Где-то половина картинок почти не требует обработки ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Сайт на ModX-Evo Нужен скрипт для вывода данных из базы в файл. Собстно, из одной конкретной таблицы. плюс несколько расчётных значений, типа посчитать процент одного столбца от пары других. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужна вёрстка сайта. IE7+ и остальные браузеры. Хаки допустимы только для IE7, да и то не хотелось бы. 6 страниц плюс 2 модальных окна (будем использовать HighSlide, нужно подправить фон и границы) ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Нужно горизонтальное меню для сайта на javascript (НЕ флеш, НЕ html5): Параллелограммы залезающие друг на друга + скрол (ширина сайта фиксированная, количество блоков не ограниченно) Фон - фотки, индивидуальные для каждого пункта. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Для длительного сотрудничества нужен специалист по Друпалу. Есть сайт, который мы поддерживаем, обслуживаем и развиваем, но к сожалению, связь с разработчиком потеряна, а нужно кое-что постоянно доделывать. Сайт сделан на стандартных модулях, ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно создать сайт на Joomle. В принципе, ничего эксклюзивного не надо, но в результате должен получится сайт на тему "чем можно заняться в городе" для туристов: - блоки статей по различным разделам ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Создать flash-меню и блок для показа товара для сайта-каталога Мои партнёры попросили сделать сайт с каталогом неких высокохудожественных поделок. Сам сайт - стандартный каталог - каталог продукции, Новости, о проете, контакты. Каталог ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Доброго времени суток! Есть заказ на разработку сайта-каталога рекламной продукции с элементами магазина. Номенклатура узкая, однородная, организация базы каталога двухуровневая. Сроки ограничены, 4 недели* на всё (конкретно - 15 марта), ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад