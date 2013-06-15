Обработать 60 картинок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен21 заявка332 просмотра

Есть каталог в виде PDF (с большим разрешением под печать), из него нужно вытащить 60 картинок и привести их в нужному для web виду (1325х650).

Где-то половина картинок почти не требует обработки (принтскрином можно), другая половина - 2-3 предмета вертикально расположены, нужно сделать их горизонтально.

ну, и назвать картинки правильно (по номерам из каталога)

12 лет назад
kir125
Кирилл 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

HelloGoodbye
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Спасибо - всё сделано хорошо! :)
Отличный заказчик! Рекомендую. 10 баллов

Заявки фрилансеров

HelloGoodbye
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад