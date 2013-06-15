Обработать 60 картинок

Есть каталог в виде PDF (с большим разрешением под печать), из него нужно вытащить 60 картинок и привести их в нужному для web виду (1325х650).

Где-то половина картинок почти не требует обработки (принтскрином можно), другая половина - 2-3 предмета вертикально расположены, нужно сделать их горизонтально.

ну, и назвать картинки правильно (по номерам из каталога)