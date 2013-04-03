Срочно нужно разработать рекламный макет мероприятия для размещения в журнале. Размеры 170 * 130, цвета корпоративные, пришлю при общении. Есть прошлогодний вариант, как пример
Подготовить дизайн рекламной листовки
Требуется подготовить дизайн рекламной листовки формат а5 с двухсторон, текста 50% процентов на страницах.
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