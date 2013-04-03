Подготовить дизайн рекламной листовки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт26 заявок306 просмотров

Требуется подготовить дизайн рекламной листовки формат а5 с двухсторон, текста 50% процентов на страницах.

12 лет назад
vvv4511
Петр 
79 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров