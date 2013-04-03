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Купон от магазина first-time

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Подарочный купон дает право на приобретение товаров и услуг в любом из нижеследующих магазине.u

www.1luxury.ru

www.metko.ru

А также вы сможете выбрать аксессуары для iPhone, Samsung, Nokia и прочих смартфонов и мобильных телефонов.

По адресу.

Москва, ул. Кировоградская, 15

М. Пражская

Т.Ц Электронный рай

Павильон 2Л-41

www.first-time.ru

Тел. 8 (495) 769 92 36

Условия на обратной стороне купона при печати:

В течение трех месяцев с момента покупки подарочный купон гарантирует вам оказание услуг, а также выдачу подарков по номиналу в рублях указанному на купоне, имеющихся в наличии магазинах участниках бонусной программы first-time.Если сумма покупки меньше, чем номинал купона, то разница не возвращается. Также у Вас есть возможность если сума выбранного вами товара – услуги превышает сумму указанную на подарочном купоне, доплатить разницу и получить выбранный вами товар. Каждый подарочный купон может быть использован только один раз. Купон не распространяется на товары проходящие по акциям и товары со скидкой. Подарки в денежном эквиваленте не выдаются. Утерянный купон возможно восстановить в личном кабинете на сайтеwww.first-time.ruПри отказе от регистрации на сайте, выдача купона не производиться по причине отсутствия возможности, генерации уникального кода купона. Купон вы можете распечатать на сайте из личного кабинета или из письма присланному вам на почту, указанную при регистрации в магазине. www.first-time.ru

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