Снять координаты углов на схеме павильонов торгового комплекса

Есть схема торгового комплекса (jpg), на ней нарисованы многоугольники павильонов.

Нужно загрузить jpg в фотошоп и переписать в экселевский файл кооррдинаты углов всех павильонов (+1 пиксель навылет)

Всего павильонов около 800, но к счастью, около половины павильонов расположены линиями, и большая их часть - просто прямоугольники, что упрощает работу. Плюс, дам экселевскую пустографку с формулами (автоматом перенесёт повторяющиеся значения).