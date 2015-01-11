Сбор даннных для проекта Мониторинга ОПС

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок235 просмотров
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Требуется зарегистрироваться в обменных пунктах которые предоставляют партнерскую программу, информацию для регистрации (логин, пароль, эл. почта, эл. кошелек) предоставим и составить отчет (шаблон предоставим) в котором будет следующая информация: Название обменника, описание обменника, партнерская ссылка, ссылка на курсы, при наличии WMID, обработчик курсов.

Некоторые список обменных пунктов мы предоставим, но он может быть НЕ ограничен, Вы можете самостоятельно еще искать и добавить другие ОП. Стоимость 1 обменного пункта 5-7 рублей. Оплата после проверки отчета и сверки данных.

9 лет назад
referee13
Даниил 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Pamawka
Мария 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$10
3 дня
Выполнена работа на 5+. Все быстро, четко, оперативно. Никаких проблем, казусов не было. Приятно работать с Марией. Буду продолжать сотрудничать и дальше.
Была очень рада сотрудничеству. Задание поставлено четко. Постоянно на связи. Оплата своевременная. Рекомендую!
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