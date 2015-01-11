Сбор даннных для проекта Мониторинга ОПС

Требуется зарегистрироваться в обменных пунктах которые предоставляют партнерскую программу, информацию для регистрации (логин, пароль, эл. почта, эл. кошелек) предоставим и составить отчет (шаблон предоставим) в котором будет следующая информация: Название обменника, описание обменника, партнерская ссылка, ссылка на курсы, при наличии WMID, обработчик курсов.

Некоторые список обменных пунктов мы предоставим, но он может быть НЕ ограничен, Вы можете самостоятельно еще искать и добавить другие ОП. Стоимость 1 обменного пункта 5-7 рублей. Оплата после проверки отчета и сверки данных.