Копипаст

Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок203 просмотра
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Исполнитель определен, проект закрыт.

Задание для тех, кто может его выполнять в первой половине дня (до обеда).

Копипаст нужен в небольшом количестве, но зато стабильно каждый день. Выплата раз в день.

10 руб за 3 поста

Коротко суть работы:

Выдаю 3 текста для публикации и ссылки на источники. Из источника берем название и картинку, вставляем на мой сайт, заполняем еще парочку полей и нажимаем Опубликовать.

Более подробную инструкцию вышлю на почту (поэтому сообщайте почту в ответе на проект).

9 лет назад
katya-bukashkina
Катя 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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