Наполнение сайта товарами по тематике "постельное белье"

$100
Наполнение сайтовЗакрыт15 заявок239 просмотров
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Необходимо наполнение сайта товарами тематики "постельного белья" с других сайтов с такой же тематикой. Чем больше товаров добавлено тем больше оплата. Добавлять надо с картинками, описанием полным и кратким. Плюс проверить правильность, орфографические ошибки, редактирование размеров, модификация товаров. Необходимо быстро выполнить работу

9 лет назад
Saggitarris
Денон 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад