Наполнение сайта по тематике постельного белья

Доброго дня. Требуется наполнение форума тематики - ручных работ, поделок. Ищу свободную девушку, активную, ответственную с опытом данных работ. По оплате, в идеале, если это будет на пластиковую карту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи: наполнение сайта по тематике "постельное белье" позициями с сайтов, сходных по данной тематике.
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