Наполнение сайта по тематике постельного белья

Добрый день! Имеется сайт. Нужно внести создать все страницы по файлу в приложении. Также внести информацию из PDF файла - перепечатать текст и вытащить картинки. Только то что на русском языке. Пожалуйста сразу указывайте ЦЕНУ. Сделать нужно сегодня.