Необходимо разместить на сайт новую коллекцию платьев, состоящую из 13 продуктов, на cms - joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разместить объявления на досках России и других стран. Объявление о продаже щенков. Размещать нужно объявления в разных городах, не дублируя по несколько в каждом городе. Сайты для размещения выбираем с первой страницы поисковиков по нужному запросу. Желательно исполнитель из России. Оплата вебмани (экселевский отчет со ссылками на размещенные объявления). Предлагайте цены и скорость выполнения.
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