Нужно разместить объявления на досках России и других стран. Объявление о продаже щенков. Размещать нужно объявления в разных городах, не дублируя по несколько в каждом городе. Сайты для размещения выбираем с первой страницы поисковиков по нужному запросу. Желательно исполнитель из России. Оплата вебмани (экселевский отчет со ссылками на размещенные объявления). Предлагайте цены и скорость выполнения.