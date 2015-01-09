Наполнить сайт (Wordpress Woocommerce)

Добрый день.

Необходимо наполнить сайт товарами. Система управления Wordpress, плагин Woccommerce для работы с товарами.

В качестве источника будет предоставлена ссылка на 2 сайта представителя в России, а также официальные зарубежные сайты. Понадобится выложить на сайт полное корректное описание, фотографии. Наличие, цены товара, комментарии - этого заполнять не нужно. Только фото и текст. Предположительно 50 товаров к наполнению.

Прошу указывать в предложении к проекту стоимость наполнения, исходя из данного количества товаров.