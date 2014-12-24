Доработка (редактирование) сайта на CMS ModX Evolution

Необходим человек с хорошим знанием CMS ModX Evolution.

Задача - наладить функционал сайта в быстрые сроки:

1) Не функционируют элементы сайта, а именно не отображаются некоторые картинки сайта, необходимо с этим разобраться, проблема скорее всего кроется в правах доступа к директориям и файлам сайта.

2) Необходимо отредактировать ресурсы сайта, а именно: перенести одни дочерние разделы в другие, создать новые по аналогии с уже существующими.

3) Существует проблема загрузки фотографий на сайт, через галерею MaxiGallery.

4) Еще нужен калькулятор подсчета услуг, а именно по выбранным параметрам, чтобы выдавался результат по количеству необходимого материала и стоимость.

Остальные вопросы - в личной переписке!