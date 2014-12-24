Наполнить сайт товарами. Брать с сайта. Список в приложении. Название, цена, артикул, все фотографии, описание. На virtuemart 2 7 рублей за один товар.
Поддержание цен на товар в интернет-магазине на рыночном уровне
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа еженедельная (1-2 дня в неделю, предпочтительно, суббота-воскресенье, либо воскресенье-понедельник)
Необходимо отслеживать изменение цен на основные группы товаров на сайте конкуренте и корректировать цены на нашем сайте, соответственно в меньшую сторону.
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