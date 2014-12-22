Постинг на сайт

Работа очень простая, нужно наполнять сайт новыми постами.

с одного сайта скопировать текс и картинки на другой

текст прочти и исправить мелкие недочеты (их очень мало)

Интересует цена за 100 постов, всех нужно сделать около 300-400

тематика сайтов женская

движок сайта Вордпресс

Исполнитель нужен с Украины и со знанием украинского, выбираю по цене, так как работа легкая очень

Совет для тех кто ставит заоблачные цены, не тратьте свои заявки зря.

!!!!!НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УКАЗЫВАТЬ СУММУ!!!!!!!!!