Наполнение форума по теме эзотерика

$50
Наполнение сайтовЗавершен8 заявок252 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создан новый форум.

Надо создать акаунты и постить темы от них в разных категориях.

Работы дня на 3. Более детальное описание задачи вышлю.

Желательно хорошее знание тематики.

9 лет назад
centrua
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
olga485
Ольга 
30 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
день назад
9 лет назад
$50
7 дней
Супер!
Всё прошло хорошо. Кроме оплаты, получила интересное и увлекательное задание!
  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта объявлений

    Требуется перекопировать 1 тысячу объявлений с сайта авито на сайт. Обязательно достоверность информации. Объявления любых тематик. Обязательно пишите цену и срок исполнения. Добросовестному исполнителю будут постоянные заказы.

    Наполнение сайтов34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание текстов для сайта туристического агентства

    Интересует сотрудничество по наполнению сайта текстами. Требуются качественные продающие тексты для сайта (страниц в соцсетях) туристической компании Знание тематики и наличие портфолио (аналогичных примеров) обязательно! Техническое задание и требования к текстам предоставляются.

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнить сайт

    Добрый день! Имеется сайт с простой системой управления. http://clip2net.com/s/39dDLqo Необходимо вбить товары. До 100шт. Фото в формате jpg Описание в формате Word (Приложение) Красным цветом указано имя фотографии + это же название модели. Остальные поля думаю будут понятны. Пжл сразу ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Размещение "партнёрских программ" на рабочем сайте.

    Нужна помощь в размещении на сайте эффективных рабочих "партнёрок" для монетизации сайта, тестирование "партнёрок" на сайте до получения результата по тематике: народная медицина (народные средства, контекстная реклама, масла, народное лечение болезней, диеты и т.д.). Обучение ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Картинки на сайте

    Нужен менеджер по картинкам на медицинский блог http://rumedik.com/category/blog Что нужно сделать: 1. Доработать уже имеющиеся картинки в статьях 1.1. Найти в интернете качественную картинку по тематике статьи и уникализировать ее в фотошопе 1.2. Количество катринок в статье 2-3 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Наполнение сайта

    Всем доброго времени суток! Нужен контентщик для работы. С опытом работы и знанием Битрикса. Источники и списки товаров предоставляю. Что требуется: 1) Мета теги. По шаблону, шаблон предоставлю. 2) Картинки (с источника). 3) Цена (с прайса или источника, все предоставлю). 4) ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно опубликовать сообщение на форумах

    Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры. Задача следующая: Нужно из предоставленного списка форумов, разместить пост (пост вам предоставляем). На некоторых форумах могут возникнуть сложности, так как не везде разрешена публикация не по теме, вам необходимо будет найти нужную ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайта

    Есть необходимость наполнения сайта товарами на постоянной основе. Предоставляется файл в xls с рядом наименований, большинство есть на сайте конкурентов. Нужно скопировать описание, фото, модель, и тд. Более 5000 наименований в ближайшие месяц-два, может больше, ...

    Наполнение сайтов41 заявка
    Закрыт
    9 лет назад