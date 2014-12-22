Наполнить сайт

Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры. Задача следующая: Нужно из предоставленного списка форумов, разместить пост (пост вам предоставляем). На некоторых форумах могут возникнуть сложности, так как не везде разрешена публикация не по теме, вам необходимо будет найти нужную ...