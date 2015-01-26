Картинки на сайте

Нужен менеджер по картинкам на медицинский блог http://rumedik.com/category/blog

Что нужно сделать:

1. Доработать уже имеющиеся картинки в статьях

1.1. Найти в интернете качественную картинку по тематике статьи и уникализировать ее в фотошопе

1.2. Количество катринок в статье 2-3 шт.

1.3. Прописывать теги alt с учетом ключевого слова статьи для этих картинок

2. Подбор видео (одного и более) на сервисе Youtube.com (если нет ни одного такого видео по теме статьи, то одно просто интересное, весёлое видео). В статью вставляется просто ссылка.

средства связи скайп

говорите вашу цену за 1 обработанную статью, если учитывать что вы делаете: 1) 2 картинки; 2)прописываете тег alt; 3) вставляете видео по теме

пишите ваши предложения сюда,

не рассмотрю вашу заявку (удалю сразу) если:

1. кто не укажет сразу цену УДАЛЯЮ из списка

2. пришлет личное сообщение без участие в тендере