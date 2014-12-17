Наполнить интернет магазин

Есть интернет магазин. Нужно с другого интернет магазина дернуть в него около 300 товаров. Копировать придется текст и 4 картинки к каждому товару (создания атрибутов и прочего не нужно, даже цену товару указывать не нужно). Подробности в скайпе.

P.S. Интернет магазин на open cart