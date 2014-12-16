Перенос сайта с Joomla на Wordpress

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок223 просмотра
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Всем Привет!

Сайт Joomla 380 страниц, необходимо перенести на Wordpress, сохраняя Url, картинки, описание.

Установка Wordpress, установка необходимых плагинов, по минимуму.

Ваша цена, и срок, спасибо!

WordPressJoomla
9 лет назад
freers
36 летАрмения
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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