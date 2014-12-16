Перенос сайта с Joomla на Wordpress

Ищу аккуратного и грамотного исполнителя, для наполнения товаром на сайт (MoDX) Кто не знает как работать на MoDX, учить не буду. Задание: Копируем полностью товар с сайта донора. (Title копируем с сайта донора) Каждый товар смотрим у нас ...