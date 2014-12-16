Перенос сайта с Joomla на Wordpress

Ищу аккуратного и грамотного исполнителя, для наполнения товаром на сайт (MoDX) Кто не знает как работать на MoDX, учить не буду. Задание: Копируем полностью товар с сайта донора. (Title копируем с сайта донора) Каждый товар смотрим у нас ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем Привет!
Сайт Joomla 380 страниц, необходимо перенести на Wordpress, сохраняя Url, картинки, описание.
Установка Wordpress, установка необходимых плагинов, по минимуму.
Ваша цена, и срок, спасибо!
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