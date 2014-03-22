Всем Привет! Сайт Joomla 380 страниц, необходимо перенести на Wordpress, сохраняя Url, картинки, описание. Установка Wordpress, установка необходимых плагинов, по минимуму. Ваша цена, и срок, спасибо!
Наполнение сайтов5 заявок
Закрыт
10 лет назад
Всем Привет! Сайт Joomla 380 страниц, необходимо перенести на Wordpress, сохраняя Url, картинки, описание. Установка Wordpress, установка необходимых плагинов, по минимуму. Ваша цена, и срок, спасибо!
Требование: Расшифровка новых текстов песен(русский язык) + добавление их на сайт, через панель администратора. Аудио трек необходимо найти и скачать исполнителю самостоятельно. (Только новинки, или ранее не опубликованные тексты, т.е что бы ...