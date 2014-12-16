Изменить цены Joomla

Наполнение сайтовЗакрыт33 заявки263 просмотра
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Имеется интернет-магазин на Joomla + joomshipping

И новый файл эксель.

Требуется обновить цены. Всего около 500 позиций.

Joomla
9 лет назад
webmanki
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-3)
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