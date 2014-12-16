Зайти в каждый раздел (коллекции) и скопировать все модели во всех цветах, со всеми стеклами. Необходимо каждую фотографию отобразить зеркально по горизонтали перед сохранением. Обратите внимание что каждая фотография состоит из двух частей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнение сайта товарами
http://konzeption.com.ua/ecosmart-scope-340.html
Наполнение сайта товарами
картинки 640*480 (нужно искать и подгонять под размеры самостоятельно). Я предоставляю офиц сайты на которых все есть.
видео предоставляется
описание нужно уникальное 1000 символов ориентир по карточке товарв.
Пишите кол-тво наполняемых товаров в день. И стоимость в гривне за 1 товар.
Система magento
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