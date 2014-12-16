Наполнение сайта товарами

http://konzeption.com.ua/ecosmart-scope-340.html

Наполнение сайта товарами

картинки 640*480 (нужно искать и подгонять под размеры самостоятельно). Я предоставляю офиц сайты на которых все есть.

видео предоставляется

описание нужно уникальное 1000 символов ориентир по карточке товарв.

Пишите кол-тво наполняемых товаров в день. И стоимость в гривне за 1 товар.

Система magento