Сравнить Excel с сайтом

Наполнение сайтовЗакрыт24 заявки347 просмотров
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1. Сравнить Excel

2. Открывать ссылку из колонки С и если есть на другом сайте добавлять в соседнию ячейку в Excel'e

3. Если ссылка открывается с 404 ошибкой то поставить 404

Срок 2 дня

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Позиций в Excele 900~1000

9 лет назад
gremwiz
Лев 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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