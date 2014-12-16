Сравнить Excel с сайтом

1. Сравнить Excel

2. Открывать ссылку из колонки С и если есть на другом сайте добавлять в соседнию ячейку в Excel'e

3. Если ссылка открывается с 404 ошибкой то поставить 404

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