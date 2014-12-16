Размещение контента на сайте интернет-магазина

Необходимо заполнить сайт http://p262283.for-test-only.ru/ в соответствии с приложением. Нужно копировать информацию о товарах с указанных url и забивать их в наш магазин.

Информация следующая:

1. Поиск и заполнение фотографии товара

2. Заполнение цены

3. Заполнение названия

4. Артикул

Описание товаров не требуется.

CMS: opencart

Оплата: договорная

Сроки: договорные

Приложение: Схема каталога по заполнению.pdf

В некоторых разделах на схеме указано «не нашли» или «на паузе», на сайте такие разделы нужно будет заполнить позже, но при этом уже надо заполнить названия разделов и подразделов.

Просьба в откликах указывать стоимость выполнения работы и сроки.