Контенет-менеджер на постоянную работу

Требуется контент-менеджер на постоянную удаленную работу, с 9 до 18 по Москве (график корректируется). Известный медицинский центр, г. Москва, 6 собственных интернет-проектов, в разработке еще 2. Работа не разовая, желательно найти человека на постоянной основе, задачи разноплановые, связанные, как с наполнением собственных интернет-проектов, так и с наполнение страниц на сторонних ресурсах.

Требуется человек с опытом работы с CMS Bitrix не менее года.Жду заявок с указанием стоимости ваших услуг за месяц.

Отбор претендентов будет производиться на конкурсной основе, после выполнения тестового задания. Ваше пребывание в Москве будет считаться преимуществом.

PS: Ребята, стоимость работ указывайте в рублях, либо с учетом курса доллара на текущий момент. Спасибо.