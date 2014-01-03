Интернет-маркетолог с опытом работы более 19 лет, дипломированный PR-специалист

Интернет-маркетолог с опытом работы более 19 лет.

Обо мне в цифрах:

19 лет в интернете

19 лет опыта наполнения сайтов

14 лет в Google Ads

8 лет опыта в копирайтинге

7 лет в Яндекс Директ

7 лет в медицинском маркетинге - от разработки стратегии до ее воплощения

6 лет в медийной интернет-рекламе

5 лет в таргетированной рекламе в социальных сетях - Fb, Insta, VK, OK, MyTarget

Огромный опыт создания и продвижения масштабных проектов (медицина, косметология, стоматология) - от идеи до ее воплощения (маркетинговый план, ТЗ на дизайн, ТЗ на разработку сайта, контроль разработки, тестирование конечной версии продукта и его запуск), от создания стратегии и плана продвижения до его реализации (SEO, SMM, ORM/SERM, контекстная реклама, таргетированная и медийная реклама, ремаркетинг).

Являюсь Партнером Google по поисковой рекламе - ссылка на профиль агентства.

Буду рада помочь Вам в продвижении Ваших проектов!

Мои основные специализации – копирайтинг, контент-маркетинг, PR и реклама в Интернете (сертифицированный специалист по Я.Директ и Google Adwords), web-аналитика (сертификат специалиста по Google Analytics – IQ, сертификат специалиста по Яндекс.Метрике) и маркетинговые исследования.

Копирайтинг

продающие тексты - рекламные и PR тексты, презентации, коммерческие предложения;

тематические и аналитические статьи для веб-сайтов различных тематик;

обзоры - книг, автомобилей и т.п.;

тексты для всех страниц сайтов с "нуля" (первичное наполнение сайтов)- главная, о компании, услуги и т.п.;

seo-тексты по ТЗ и с самостоятельным составлением семантического ядра сайта и подбором ключевых слов для текстов;

описания товаров для интернет магазинов, тексты для категорий и рубрик интернет-магазинов;

новости, пресс-релизы;

переводы (английский язык) - квалификация референта-переводчика;

рерайты.

формулирование информационной концепции сайта;

первичное наполнение сайтов;

ведение и сопровождение сайтов, интернет-магазинов;

создание карточек товаров в интернет-магазинах;

подбор и обработка фотоматериалов;

рекомендации по повышению конверсии сайтов.

PR-проекты для продвижения компаний/товаров/услуг - повышение информированности целевых аудиторий,

улучшение, формирование или смена имиджа организации;

продвижение в социальных сетях (SMM, SMO, таргетинг в соц. сетях);

разработка и ведение (медиапланирование) PR и рекламных кампаний – медийная, контекстная, таргетинговая, ремаркетинг, видеореклама в Интернете, RTB, аудиторные закупки, статейный маркетинг;

управление репутацией в сети Интернет (ORM,SERM);

модернизация сайтов средствами и методами PR - улучшение продающих свойств сайтов, повышение конверсии.

разработка стратегий продвижения WEB-ресурсов;

аудит сайта компании – маркетинговый, usability-аудит, экспресс-аудит, комплексный аудит;

аудит текущих рекламных кампаний;

анализ сайтов конкурентов;

анализ активности конкурентов в сети;

исследование рынка (анализ текущей ситуации в отрасли, перспективы развития и т.п.)

оценка эффективности рекламных и PR кампаний.

За время работы в интернет-маркетинге сложились крепкие рабочие отношения со специалистами по SEM (SEO-продвижение), программистами (1С-Битрикс, Wordpress,OpenCart), дизайнерами. Поэтому имею возможность предложить услуги по комплексному интернет-продвижению в сети Интернет – начиная от разработки и создания сайта до его эффективного продвижения в Интернете, используя все доступные методы, выбирая наиболее эффективные именно для вашего бизнеса.

В качестве руководителя рабочей группы и менеджера проекта в сотрудничестве с другими специалистами команды предлагаю следующие услуги:

Создание сайтов под ключ:

разработка фирменного стиля и символики(логотипы, визитки и т.п.), бренд-бук;

дизайн сайтов и промо-материалов;

промо-сайты (лендинги);

сайты-визитки;

корпоративные ресурсы;

интернет-магазины.

- (SEM, SEO, SERM).

А также все вышеперечисленные услуги.

P.S.: Уважаемые заказчики! Я оказываю услуги только по предоплате - минимум 50%, надеюсь на Ваше понимание. Возможно заключение официального договора с ИП и безналичная оплата.