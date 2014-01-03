galina2012

Галина galina2012

 
46 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Интернет-маркетолог с опытом работы более 19 лет, дипломированный PR-специалист

Интернет-маркетолог с опытом работы более 19 лет. 

Обо мне в цифрах:

  • 19 лет в интернете
  • 19 лет опыта наполнения сайтов
  • 14 лет в Google Ads
  • 8 лет опыта в копирайтинге
  • 7 лет в Яндекс Директ
  • 7 лет в медицинском маркетинге - от разработки стратегии до ее воплощения
  • 6 лет в медийной интернет-рекламе
  • 5 лет в таргетированной рекламе в социальных сетях - Fb, Insta, VK, OK, MyTarget
Огромный опыт создания и продвижения масштабных проектов (медицина, косметология, стоматология) - от идеи до ее воплощения (маркетинговый план, ТЗ на дизайн, ТЗ на разработку сайта, контроль разработки, тестирование конечной версии продукта и его запуск), от создания стратегии и плана продвижения до его реализации (SEO, SMM, ORM/SERM, контекстная реклама, таргетированная и медийная реклама, ремаркетинг).

Являюсь Партнером Google по поисковой рекламе - ссылка на профиль агентства.

Буду рада помочь Вам в продвижении Ваших проектов!

Мои основные специализации – копирайтинг,  контент-маркетинг,  PR  и реклама в Интернете (сертифицированный специалист по Я.Директ и Google Adwords),  web-аналитика (сертификат специалиста по Google Analytics – IQ, сертификат специалиста по Яндекс.Метрике)  и маркетинговые исследования.

Копирайтинг

  • продающие тексты - рекламные и PR тексты, презентации, коммерческие предложения;
  • тематические и аналитические статьи для веб-сайтов различных тематик;
  • обзоры - книг, автомобилей и т.п.;
  • тексты для всех страниц сайтов с "нуля" (первичное наполнение сайтов)- главная, о компании, услуги и т.п.;
  • seo-тексты по ТЗ и с самостоятельным составлением семантического ядра сайта и подбором ключевых слов для текстов;
  • описания товаров для интернет магазинов, тексты для категорий и рубрик интернет-магазинов;
  • новости, пресс-релизы;
  • переводы (английский язык) - квалификация референта-переводчика;
  • рерайты.
Контент-менеджмент - работала в различных CMS (с 2001 года), обладаю базовыми знаниями HTML-верстки

  • формулирование информационной концепции сайта;
  • первичное наполнение сайтов;
  • ведение и сопровождение сайтов, интернет-магазинов;
  • создание карточек товаров в интернет-магазинах;
  • подбор и обработка фотоматериалов;
  • рекомендации по повышению конверсии сайтов.
PR  и реклама в Интернете - сертифицированный специалист по Я.Директ и Google Ads

  • PR-проекты для продвижения компаний/товаров/услуг - повышение информированности целевых аудиторий,
  • улучшение, формирование или смена имиджа организации;
  • продвижение в социальных сетях (SMM, SMO, таргетинг в соц. сетях);
  • разработка и ведение (медиапланирование) PR и рекламных кампаний – медийная, контекстная, таргетинговая, ремаркетинг, видеореклама в Интернете, RTB, аудиторные закупки, статейный маркетинг;
  • управление репутацией в сети Интернет (ORM,SERM);
  • модернизация сайтов средствами и методами PR - улучшение продающих свойств сайтов, повышение конверсии.
Web-аналитика (сертификат специалиста по Google Analytics – IQ и сертификат специалиста Яндекс.Метрика) и маркетинговые исследования

  • разработка стратегий продвижения WEB-ресурсов;
  • аудит сайта компании – маркетинговый, usability-аудит, экспресс-аудит, комплексный аудит;
  • аудит текущих рекламных кампаний;
  • анализ сайтов конкурентов;
  • анализ активности конкурентов в сети;
  • исследование рынка (анализ текущей ситуации в отрасли, перспективы развития и т.п.)
  • оценка эффективности рекламных и PR кампаний.
За время работы в интернет-маркетинге сложились крепкие рабочие отношения со специалистами по SEM (SEO-продвижение),  программистами (1С-Битрикс, Wordpress,OpenCart), дизайнерами. Поэтому имею возможность предложить услуги по комплексному интернет-продвижению в сети Интернет – начиная от разработки и создания сайта до его эффективного продвижения в Интернете, используя все доступные методы, выбирая наиболее эффективные именно для вашего бизнеса.

В качестве руководителя рабочей группы и менеджера проекта в сотрудничестве с другими специалистами команды предлагаю следующие услуги:

Создание сайтов под ключ:

  • разработка фирменного стиля и символики(логотипы, визитки и т.п.), бренд-бук;
  • дизайн сайтов и промо-материалов;
  • промо-сайты (лендинги);
  • сайты-визитки;
  • корпоративные ресурсы;
  • интернет-магазины.
Поисковый маркетинг -  (SEM, SEO, SERM).          

А также все вышеперечисленные услуги.

P.S.: Уважаемые заказчики! Я оказываю услуги только по предоплате - минимум 50%, надеюсь на Ваше понимание. Возможно заключение официального договора с ИП и безналичная оплата.

WordPressOpenCartДизайн сайтаHTMLБитриксСайт-визиткаАудит сайтаСемантическое ядроGoogle Ads1С-Битрикс
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
mkfilter
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Сделать 30-50 шаблонов текстов для авито
Работой доволен, рекомендую!
Александр, спасибо за заказ! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
poteryanniy_ray
Маргарита 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
34 отзыва(-1)
$143
10 баллов
9 лет назад
Статьи печать баннеров, полиграфия
+
-+
Ответный отзыв
fist11
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Провести аудит (проверку) продающего текста
Обращался к Галине для аудита (проверки) моего продающего текстов сайта по продаже сантехники. В результате я получил отчет, в котором были отмечены как сами замечания, так и приложены рекомендации, что можно улучшить и как это конкретно сделать. Изначально я не планировал обращаться за аудитом (проверкой) моего текста, считая, что текст и так написан хорошо. Но все решил проверить. И теперь я вижу, те недочеты, которые я сам изначально просто не заметил в тексте. Теперь, после внесения правок, текст будет продавать лучше и принесет мне больше продаж. Галина зарекомендовала себя как квалифицированный специалист и надежный исполнитель. Буду обращаться еще. Спасибо!
Алексей обратился ко мне с просьбой провести аудит текстов для сайта на предмет их продающих свойств. Задача была поставлена четко и ясно, работа принята и оплачена своевременно. Приятно работать с понимающими заказчиками. Буду рада дальнейшему сотрудничеству с вами, Алексей, и желаю вам успеха и процветания. Надеюсь моя работа принесет вам ожидаемый результат.
Ответный отзыв
Alexx535
Алексей 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Проверить тексты и поля на сайте eng!
Все выполнено в оговоренные сроки и на отличном уровне. оперативынй выход на связь-ответы на все вопросы . рекомендую к сотрудничеству.
Всегда рада сотрудничеству с Вами, Алексей - четкие задачи, своевременная оплата, постоянный контакт, все отлично, как всегда)))
Ответный отзыв
alt22
Антон 
40 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта
Отличная работа.
Отличный заказчик, работать с Антоном - одно удовольствие)))
Ответный отзыв
Копирайтинг
7 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $150
от 30 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $700
от 180 дней
нет рейтинга
Показать все услуги