Галина galina2012galina2012
Интернет-маркетолог с опытом работы более 19 лет.
Обо мне в цифрах:
- 19 лет в интернете
- 19 лет опыта наполнения сайтов
- 14 лет в Google Ads
- 8 лет опыта в копирайтинге
- 7 лет в Яндекс Директ
- 7 лет в медицинском маркетинге - от разработки стратегии до ее воплощения
- 6 лет в медийной интернет-рекламе
- 5 лет в таргетированной рекламе в социальных сетях - Fb, Insta, VK, OK, MyTarget
Являюсь Партнером Google по поисковой рекламе - ссылка на профиль агентства.
Буду рада помочь Вам в продвижении Ваших проектов!
Мои основные специализации – копирайтинг, контент-маркетинг, PR и реклама в Интернете (сертифицированный специалист по Я.Директ и Google Adwords), web-аналитика (сертификат специалиста по Google Analytics – IQ, сертификат специалиста по Яндекс.Метрике) и маркетинговые исследования.
Копирайтинг
- продающие тексты - рекламные и PR тексты, презентации, коммерческие предложения;
- тематические и аналитические статьи для веб-сайтов различных тематик;
- обзоры - книг, автомобилей и т.п.;
- тексты для всех страниц сайтов с "нуля" (первичное наполнение сайтов)- главная, о компании, услуги и т.п.;
- seo-тексты по ТЗ и с самостоятельным составлением семантического ядра сайта и подбором ключевых слов для текстов;
- описания товаров для интернет магазинов, тексты для категорий и рубрик интернет-магазинов;
- новости, пресс-релизы;
- переводы (английский язык) - квалификация референта-переводчика;
- рерайты.
- формулирование информационной концепции сайта;
- первичное наполнение сайтов;
- ведение и сопровождение сайтов, интернет-магазинов;
- создание карточек товаров в интернет-магазинах;
- подбор и обработка фотоматериалов;
- рекомендации по повышению конверсии сайтов.
- PR-проекты для продвижения компаний/товаров/услуг - повышение информированности целевых аудиторий,
- улучшение, формирование или смена имиджа организации;
- продвижение в социальных сетях (SMM, SMO, таргетинг в соц. сетях);
- разработка и ведение (медиапланирование) PR и рекламных кампаний – медийная, контекстная, таргетинговая, ремаркетинг, видеореклама в Интернете, RTB, аудиторные закупки, статейный маркетинг;
- управление репутацией в сети Интернет (ORM,SERM);
- модернизация сайтов средствами и методами PR - улучшение продающих свойств сайтов, повышение конверсии.
- разработка стратегий продвижения WEB-ресурсов;
- аудит сайта компании – маркетинговый, usability-аудит, экспресс-аудит, комплексный аудит;
- аудит текущих рекламных кампаний;
- анализ сайтов конкурентов;
- анализ активности конкурентов в сети;
- исследование рынка (анализ текущей ситуации в отрасли, перспективы развития и т.п.)
- оценка эффективности рекламных и PR кампаний.
В качестве руководителя рабочей группы и менеджера проекта в сотрудничестве с другими специалистами команды предлагаю следующие услуги:
Создание сайтов под ключ:
- разработка фирменного стиля и символики(логотипы, визитки и т.п.), бренд-бук;
- дизайн сайтов и промо-материалов;
- промо-сайты (лендинги);
- сайты-визитки;
- корпоративные ресурсы;
- интернет-магазины.
А также все вышеперечисленные услуги.
P.S.: Уважаемые заказчики! Я оказываю услуги только по предоплате - минимум 50%, надеюсь на Ваше понимание. Возможно заключение официального договора с ИП и безналичная оплата.
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