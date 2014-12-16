Наполнение сайта

Есть необходимость наполнения сайта товарами на постоянной основе. Предоставляется файл в xls с рядом наименований, большинство есть на сайте конкурентов. Нужно скопировать описание, фото, модель, и тд. Более 5000 наименований в ближайшие месяц-два, может больше, зависит от ваших темпов.

Инструкцию предоставлю. Отчет ежедневно, оплата ежедневно, еженедельно по вашему желанию.

Есть срочные категории, которые необходибо быстро добавить.

1 позиция-1 грн.

В дальнейшем контроль наличия, цен, новых товаров и тд. За отдельную плату.