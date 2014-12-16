Перенос базы данных в программу финансового учета

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необходимо из ексель файла перенести номенклатуру товаров, остатки и стоимости в программу товарного учета Фрегат для небольшой торговой компании.

Оплата по договоренности

9 лет назад
andrey0770
Андрей 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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