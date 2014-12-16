Нужно опубликовать сообщение на форумах

Зайти в каждый раздел (коллекции) и скопировать все модели во всех цветах, со всеми стеклами. Необходимо каждую фотографию отобразить зеркально по горизонтали перед сохранением. Обратите внимание что каждая фотография состоит из двух частей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры.
Задача следующая: Нужно из предоставленного списка форумов, разместить пост (пост вам предоставляем). На некоторых форумах могут возникнуть сложности, так как не везде разрешена публикация не по теме, вам необходимо будет найти нужную тему и разместить в ней пост, если пост будет удален – вам необходимо понять причину удаления, и разместить его согласно всем правилам форума что бы пост не удалили.
Очень желателен опыт работы с форумами.
Сообщайте свой цены за 1 пост.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Есть необходимость наполнения сайта товарами на постоянной основе. Предоставляется файл в xls с рядом наименований, большинство есть на сайте конкурентов. Нужно скопировать описание, фото, модель, и тд. Более 5000 наименований в ближайшие месяц-два, может больше, ...Наполнение сайтов41 заявкаЗакрыт9 лет назад
необходимо из ексель файла перенести номенклатуру товаров, остатки и стоимости в программу товарного учета Фрегат для небольшой торговой компании. Оплата по договоренностиНаполнение сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо заполнить сайт http://p262283.for-test-only.ru/ в соответствии с приложением. Нужно копировать информацию о товарах с указанных url и забивать их в наш магазин. Информация следующая: 1. Поиск и заполнение фотографии товара 2. Заполнение цены 3. Заполнение названия 4. Артикул Описание ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
Наполнить Prestashop ~50 товаров. Для товара нужно прописать: Название товара (брать тут http://mebelux.mebel.kz/goods/home/?page=1) Краткое описание (как и заголовок) Цена (тут http://mebelux.mebel.kz/goods/home/?page=1) Мета заголовок (По шаблону) Мета описания (По шаблону) Указать категорию (связи произвольно) Загрузить фото (ахив будет) Характеристики прописать (тут брать http://mebelux.mebel.kz/goods/home/?page=1) Прошу указать стоимость ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется контент-менеджер на постоянную удаленную работу, с 9 до 18 по Москве (график корректируется). Известный медицинский центр, г. Москва, 6 собственных интернет-проектов, в разработке еще 2. Работа не разовая, желательно найти человека на постоянной основе, ...Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Есть интернет магазин. Нужно с другого интернет магазина дернуть в него около 300 товаров. Копировать придется текст и 4 картинки к каждому товару (создания атрибутов и прочего не нужно, даже цену товару указывать не нужно). ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Имеется интернет-магазин на Joomla + joomshipping И новый файл эксель. Требуется обновить цены. Всего около 500 позиций.Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт9 лет назад
Наполнение сайта товарами http://konzeption.com.ua/ecosmart-scope-340.html Наполнение сайта товарами картинки 640*480 (нужно искать и подгонять под размеры самостоятельно). Я предоставляю офиц сайты на которых все есть. видео предоставляется описание нужно уникальное 1000 символов ориентир по карточке товарв. Пишите кол-тво наполняемых товаров в день. ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
1. Сравнить Excel 2. Открывать ссылку из колонки С и если есть на другом сайте добавлять в соседнию ячейку в Excel'e 3. Если ссылка открывается с 404 ошибкой то поставить 404 Срок 2 дня приступить сейчас. Позиций в Excele 900~1000Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт9 лет назад