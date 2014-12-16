Нужно опубликовать сообщение на форумах

Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры.

Задача следующая: Нужно из предоставленного списка форумов, разместить пост (пост вам предоставляем). На некоторых форумах могут возникнуть сложности, так как не везде разрешена публикация не по теме, вам необходимо будет найти нужную тему и разместить в ней пост, если пост будет удален – вам необходимо понять причину удаления, и разместить его согласно всем правилам форума что бы пост не удалили.

Очень желателен опыт работы с форумами.

Сообщайте свой цены за 1 пост.