Джумла - добавление фотографий

Сайт на Джумле.

наполнение фото мостов, музеев и т.д.

Есть сайт, у которого каждая страница посвящена какому-то сооружению (Мост, Музей и т.д.)

1. Найти в инете приличное фото, например нужного моста.

2. В админке выйти на нужную страницу

3. загрузить фото и добавить название. Все поля есть, ничего редактировать и форматировать не нужно - просто загрузить фото и добавить название!

прошу указывать цену за одну фотографию, в проекте будет не менее 100 фото, скорее ближе к 200