Джумла - добавление фотографий

Наполнение сайтовЗавершен21 заявка287 просмотров
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Сайт на Джумле.

наполнение фото мостов, музеев и т.д.

Есть сайт, у которого каждая страница посвящена какому-то сооружению (Мост, Музей и т.д.)

1. Найти в инете приличное фото, например нужного моста.

2. В админке выйти на нужную страницу

3. загрузить фото и добавить название. Все поля есть, ничего редактировать и форматировать не нужно - просто загрузить фото и добавить название!

прошу указывать цену за одну фотографию, в проекте будет не менее 100 фото, скорее ближе к 200

9 лет назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ZelenoglazkaTaja
Татьяна 
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$9
1 день
Татьяна очень ответственный человек, подошла сдушой к работе, на что я даже и не рассчитывал в наш век потребительского отношения ко всему вокруг.
Отличный заказчик! Своевременная оплата, четко поставленные задачи, знает чего хочет от проекта, приятен в общении. Спасибо большое! Надеюсь на долговременное взаимовыгодное сотрудничество! =)
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