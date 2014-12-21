Добавление компаний в наш каталог на сайте

Требуется перекопировать 1 тысячу объявлений с сайта авито на сайт. Обязательно достоверность информации. Объявления любых тематик. Обязательно пишите цену и срок исполнения. Добросовестному исполнителю будут постоянные заказы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача заключается в следующем:
Есть строительный портал на битриксе, у него есть большой каталог компаний. Ищу человека, который мог бы из нашей базы, добавить компании на сайт
По сути, это копипаст. Всего позиций 1500. Копировать нужно будет около 5-7 строчек (емайл, описание, адрес, название компании и телефон).
Источник откуда брать информацию - дадим.
Цена добавления одной позиции - 5 рублей.
Приступить нужно как можно раньше. Лимита в день - нету.
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