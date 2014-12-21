Добавление компаний в наш каталог на сайте

Задача заключается в следующем:

Есть строительный портал на битриксе, у него есть большой каталог компаний. Ищу человека, который мог бы из нашей базы, добавить компании на сайт

По сути, это копипаст. Всего позиций 1500. Копировать нужно будет около 5-7 строчек (емайл, описание, адрес, название компании и телефон).

Источник откуда брать информацию - дадим.

Цена добавления одной позиции - 5 рублей.

Приступить нужно как можно раньше. Лимита в день - нету.