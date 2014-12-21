Добавление компаний в наш каталог на сайте

$100
Наполнение сайтовЗакрыт52 заявки423 просмотра
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Задача заключается в следующем:

Есть строительный портал на битриксе, у него есть большой каталог компаний. Ищу человека, который мог бы из нашей базы, добавить компании на сайт

По сути, это копипаст. Всего позиций 1500. Копировать нужно будет около 5-7 строчек (емайл, описание, адрес, название компании и телефон).

Источник откуда брать информацию - дадим.

Цена добавления одной позиции - 5 рублей.

Приступить нужно как можно раньше. Лимита в день - нету.

9 лет назад
WebAero
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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