Требуется перекопировать 1 тысячу объявлений с сайта авито на сайт. Обязательно достоверность информации. Объявления любых тематик. Обязательно пишите цену и срок исполнения. Добросовестному исполнителю будут постоянные заказы.
Наполнение 10 страниц сайта: внесение, оформление, картинки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Требуется небольшая помощь в наполнении информационного сайта (контент менеджмент 10 страниц), а именно:
1. подбор картинок - 30 штук к каждой статье
2. внесение текста на сайт через админку wordpress
3. Быстрая проверка текста на читабильность в процессе оформления.
3. html оформление (теги
, h1-h2, div для блока картинок).
4. Заполнение title-description-keywords
Вся работа по четкому пожаговому ТЗ. Тз предоставлю лично
От исполнителя требуется:
1. Минимальный опыт работы с cms wordpress
2. Базовые знания html
Цена за 10 страниц: 700р (70р за каждую)
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Создан новый форум. Надо создать акаунты и постить темы от них в разных категориях. Работы дня на 3. Более детальное описание задачи вышлю. Желательно хорошее знание тематики.Завершен9 лет назад
У меня есть около 30 текстовых документов. В каждом – 10-15 фотографий. Задача: изъять фотки из текстового документа, привести в формат 440х440 с расширением jpg и выслать мне в архиве. 0,1 $ за одну ...Наполнение сайтов48 заявокЗакрыт9 лет назад
Интересует сотрудничество по наполнению сайта текстами. Требуются качественные продающие тексты для сайта (страниц в соцсетях) туристической компании Знание тематики и наличие портфолио (аналогичных примеров) обязательно! Техническое задание и требования к текстам предоставляются.Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Имеется сайт с простой системой управления. http://clip2net.com/s/39dDLqo Необходимо вбить товары. До 100шт. Фото в формате jpg Описание в формате Word (Приложение) Красным цветом указано имя фотографии + это же название модели. Остальные поля думаю будут понятны. Пжл сразу ...Завершен9 лет назад
Нужна помощь в размещении на сайте эффективных рабочих "партнёрок" для монетизации сайта, тестирование "партнёрок" на сайте до получения результата по тематике: народная медицина (народные средства, контекстная реклама, масла, народное лечение болезней, диеты и т.д.). Обучение ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен менеджер по картинкам на медицинский блог http://rumedik.com/category/blog Что нужно сделать: 1. Доработать уже имеющиеся картинки в статьях 1.1. Найти в интернете качественную картинку по тематике статьи и уникализировать ее в фотошопе 1.2. Количество катринок в статье 2-3 ...Завершен9 лет назад
Всем доброго времени суток! Нужен контентщик для работы. С опытом работы и знанием Битрикса. Источники и списки товаров предоставляю. Что требуется: 1) Мета теги. По шаблону, шаблон предоставлю. 2) Картинки (с источника). 3) Цена (с прайса или источника, все предоставлю). 4) ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Cделать МЕНЮ в группе В Контакте ( VIKI разметка или другим способом) Заполнить Каждый пункт меню необходимой информацией.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры. Задача следующая: Нужно из предоставленного списка форумов, разместить пост (пост вам предоставляем). На некоторых форумах могут возникнуть сложности, так как не везде разрешена публикация не по теме, вам необходимо будет найти нужную ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад